МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Уезжает раньше времени: экспресс ''Киев - Борисполь'' загремел в новый скандал

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальный экспресс Киев-Борисполь отправляется с железнодорожного вокзала не по расписанию.

На сайте "Укрзалізниці" стоит одно время отправления, а экспресс отправляется в совсем другое, сообщил в Facebook украинский журналист Сергей Сидоренко.

Новости
''Простояли почти час'': в Киеве снова сломался экспресс до аэропорта ''Борисполь''

"Заходишь на сайт железной дороги, идешь по ссылке "Вниманию! Расписание экспресс Киев-Борисполь. Выясняешь, что тебе подходит поезд, скажем, в 17:54. Приезжаешь на вокзал под поезд и выясняется, что там по расписанию он в 17:50", – рассказал он.

Сидоренко отметил, что другие поезда имели и большое расхождение во времени отправления поездов.

Также журналист добавил, что проводники экспресса снова стали "собирать билетики", как в плацкартном вагоне, вместо того, чтобы сканировать на месте.

"В первые дни они этим болели, но вроде вылечились - а теперь рецидив. Опять не отдал. Они снова согласились, что собирать и не должны", – подметил он.

Как сообщал, названы главные причины поломок экспресса Киев-Борисполь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Хуторяне всегда пытались "вперёд паровоза", но стоят по сей день рядом с пероном ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги