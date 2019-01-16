Уезжает раньше времени: экспресс ''Киев - Борисполь'' загремел в новый скандал

Скандальный экспресс Киев-Борисполь отправляется с железнодорожного вокзала не по расписанию.

На сайте "Укрзалізниці" стоит одно время отправления, а экспресс отправляется в совсем другое, сообщил в Facebook украинский журналист Сергей Сидоренко.

"Заходишь на сайт железной дороги, идешь по ссылке "Вниманию! Расписание экспресс Киев-Борисполь. Выясняешь, что тебе подходит поезд, скажем, в 17:54. Приезжаешь на вокзал под поезд и выясняется, что там по расписанию он в 17:50", – рассказал он.

Сидоренко отметил, что другие поезда имели и большое расхождение во времени отправления поездов.

Также журналист добавил, что проводники экспресса снова стали "собирать билетики", как в плацкартном вагоне, вместо того, чтобы сканировать на месте.

"В первые дни они этим болели, но вроде вылечились - а теперь рецидив. Опять не отдал. Они снова согласились, что собирать и не должны", – подметил он.

Как сообщал, названы главные причины поломок экспресса Киев-Борисполь.

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