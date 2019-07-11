Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Удушье и резь в глазах: в Луцке "зашкалило" ядовитое вещество

Читать материал на украинском

В Луцке обнаружили значительные превышения предельно допустимых концентраций аммиака.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. По данным ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины", в зоне влияния полей фильтрации ЗАО "Гнидавский сахарный завод" выявлены значительные превышения предельно допустимых показателей.

В связи с этим в Центре подготовили соответствующую памятку. "Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Огнеопасен, образует взрывчатые смеси с воздухом, ядовитый. Особенно опасен для глаз", – сказано в ней.

Новости
В России произошло массовое отравление в больнице: что известно

В Луцке "зашкалило" ядовитое вещество

В Луцке "зашкалило" ядовитое вещество

Иллюстрация

Также описаны признаки отравления аммиаком:

  • сильный кашель и удушье;

  • резь в глазах;

  • нарушение частоты пульса

  • покраснение кожи;

  • раздражение слизистых оболочек и кожного покрова.

"Помните! Своевременная и правильно оказанная первая медицинская помощь спасет жизнь пострадавшему от аммиака. При подозрении поражения не допускайте никаких физических нагрузок, пейте как можно больше теплого молока, чая и обязательно обратитесь за медицинской помощью", – посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экологи предупредили, что на территории Донбасса находится наибольшая концентрация экологически опасных объектов – заводы, шахты, могильники и прочее. Их разрушение может привести к необратимым последствиям для природы и жителей региона.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Луцк
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel