Удушье и резь в глазах: в Луцке "зашкалило" ядовитое вещество

В Луцке обнаружили значительные превышения предельно допустимых концентраций аммиака.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. По данным ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины", в зоне влияния полей фильтрации ЗАО "Гнидавский сахарный завод" выявлены значительные превышения предельно допустимых показателей.

В связи с этим в Центре подготовили соответствующую памятку. "Аммиак – бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Огнеопасен, образует взрывчатые смеси с воздухом, ядовитый. Особенно опасен для глаз", – сказано в ней.

В Луцке "зашкалило" ядовитое вещество Иллюстрация

Также описаны признаки отравления аммиаком:

сильный кашель и удушье;

резь в глазах;

нарушение частоты пульса

покраснение кожи;

раздражение слизистых оболочек и кожного покрова.

"Помните! Своевременная и правильно оказанная первая медицинская помощь спасет жизнь пострадавшему от аммиака. При подозрении поражения не допускайте никаких физических нагрузок, пейте как можно больше теплого молока, чая и обязательно обратитесь за медицинской помощью", – посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экологи предупредили, что на территории Донбасса находится наибольшая концентрация экологически опасных объектов – заводы, шахты, могильники и прочее. Их разрушение может привести к необратимым последствиям для природы и жителей региона.

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