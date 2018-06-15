Удостоены наград: военные ВСУ показали высший класс при форсировании реки

В Николаевской области бойцы 28-й ОМБр провели учения по перемещению сил и средств комбинированным способом с преодолением водных преград, по итогам которых некоторые бойцы получили награды.
"Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады Командования "Юг" провели учения по перемещению сил и средств комбинированным способом с преодолением водных преград. Мероприятие проводилось в рамках восстановления боеспособности соединения после выполнения боевых задач", - сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Учения проходили на реке Южный Буг в Николаевской области, где и дислоцируется подразделение.
Бойцы, в частности, организовали условные нападения на переправу и отражение воздушного удара условного противника. Военные продемонстрировали осуществление инженерной разведки и обустройство паромной переправы, организацию перемещения колон техники, выставление дымовой завесы и обустройство мест сосредоточения для дальнейшего перемещения.
По окончании учений возле переправы командующий ОК "Юг" Олег Вишневский вручил трем военнослужащим почетные награды за "Честь. Совесть. Доблесть. Отвагу".
Facebook/28-я ОМБр
Facebook/28-я ОМБр
Facebook/28-я ОМБр
Facebook/28-я ОМБр
Следующие задания по переправе будут на Днепре.
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