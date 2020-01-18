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18 января • обновлено в 12:18
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Ударят сильные морозы: синоптик дал пугающий прогноз на весну-2020 в Украине

1.6т
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Жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Дождей, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны, передает РБК-Украина.

А весна в этом году будет очень холодная, особенно - ее первая половина.

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Заморозки

Заморозки

24 канал

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", – отметил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 будут не слишком холодными. В то же время людей ждут температурные качели.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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