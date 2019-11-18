Ударят морозы: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю в Украине

В Украине в середине недели температура воздуха снизится до -8 градусов, осадков при этом в ближайшие несколько дней по всей территории страны не ожидается.

Морозы придут в основном ночью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Холоднее всего будет на востоке страны.

Во вторник, 19 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях, а также в Одесской области до +14 градусов, на Закарпатье до +17. В восточных регионах до +6, в центре – до +9.

В Киеве в этот день без осадков, до +9 градусов.

В среду, 20 ноября, в Украине еще больше похолодает. Температура воздуха снизится до +11 на западе страны, в центре будет до +8, на востоке до +4 днем и -4 ночью. В южных регионах максимальная температура составит +10 градусов.

В Киеве – до +6, переменная облачность.

В четверг и в пятницу, 21 и 22 ноября, температура воздуха значительно снизится. Ночью на востоке страны будет до -8. По всей Украине будет переменная облачность. Днем на востоке до -2, в центре до +1, на западе до +5, а на юге страны до +4.

В Киеве – до +1, переменная облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.

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