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23 ноября • обновлено в 08:06
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Ударят морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

3.1т
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В субботу, 23 ноября в Украине ожидается морозная погода, местами возможен дождь.

Холоднее всего будет на востоке страны. Также возможен сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду со штормовыми порывами, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили, что температура воздуха днем может колебаться в пределах 0...+3 градусов. Немного теплее в Прикарпатье - от +2 до +4, в Закарпатье будет и вовсе +9 +11, но возможны кратковременные осадки.

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Прогноз погоды на ближайшие три дня: снега не ожидается

Однако по всей стране ночью ударят заморозки. Умеренные морозы будут в западном и юго-западном регионах (-1... -4). В центральных и северных областях ожидаются заморозки до -5... -8, а в восточном от -10 до -12 градусов.

В Киеве сегодня, 23 ноября, днем от -1-3 градусов, переменная облачность без осадков. Но ночью ожидается мороз от -8 до -10.

Карта погоды

Карта погоды

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие три дня установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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