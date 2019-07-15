Ударят морозы: метеоролог дала прогноз на сентябрь в Украине

Погода в Украине в первой половине сентября будет довольно теплой, однако в 20-х числах синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Об этом "Укринформ" рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова.

Согласно ее данным, сентябрь, как и август, не будет жарким, – воздух в среднем прогреется до 28 градусов. После 20 сентября произойдёт резкое похолодание, вплоть до ночных заморозков.

При этом резкие перепады температур могут привести к стихийным явлениям, таким как сильные кратковременные ливни по всей территории страны.

По прогнозу метеоролога, о бабьем лете в 2019 году вряд ли можно говорить, так как в начале октября уже ожидаются заморозки и температура будет и дальше понижаться.

Иллюстрация. Осень pexels.com

Напомним, Вазира Мартазинова также рассказала о прогнозе на август-2019. Она предупредила украинцев о неблагоприятных погодных условиях.

Ранее она пояснила ситуацию с аномальной сменой климата в Украине, из-за которой лето 2019 года будет на месяц короче.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

Укргидрометцентр обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается от 20 до 24,5 градусов тепла, в горных районах 16-17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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