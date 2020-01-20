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20 января • обновлено в 11:32
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Ударят морозы и засыпет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю

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С 20 по 24 января синоптики обещают в Украине преимущественно сухую и теплую погоду, но к концу недели ожидается снег.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 20 января, осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​около 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым. В Киеве днем +1, а ночью -5. По информации Госагенства автомобильных дорог Украины, в Харьковской и Херсонской областях наблюдаются туманы.

Появился прогноз погоды на 20-24 января в Украине

Появился прогноз погоды на 20-24 января в Украине

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской области. На перевальных участках дорог Львовской области небольшой снег, на остальных без осадков.

Прогноз погоды на 20 января

Прогноз погоды на 20 января

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 21 января, в Украине сохранится подобная синоптическая ситуация. Днем воздух прогреется до +2..+4 градусов, а ночью похолодает до -2 градусов. Прохладнее может быть на востоке Украины – 0..+2 градуса, а ночью до 3 градусов мороза. На западе – днем +4..+6, а ночью -2..+1.

Прогноз погоды на 21 января

Прогноз погоды на 21 января

Со среды, 22 января, по всей территории страны следует ожидать осадки – мокрый снег с дождем. Сухо будет только на юге Украины. В северных, восточных и западных регионах, а также в центре ожидается температура +2..+5, а ночью до 2 градусов мороза. На юге и в Крыму солнечно – днем до +6, а ночью 0…-2.

Прогноз погоды на 22 января

Прогноз погоды на 22 января

В четверг, 23 января, снег ожидается по всей территории Украины. На севере и востоке днем до 1 градуса тепла, а ночью 0..-2. На юге и западе – днем +4, ночью похолодает до 2 градусов мороза. В центре днем и ночью -1..+1.

Прогноз погоды на 23 января

Прогноз погоды на 23 января

Уже в пятницу, 24 января, осадки прекратятся. Температура воздуха будет 0..-2. На западе +1..+4 градуса.

Прогноз погоды на 24 января

Прогноз погоды на 24 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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