Ударят морозы и засыпет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю

С 20 по 24 января синоптики обещают в Украине преимущественно сухую и теплую погоду, но к концу недели ожидается снег.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 20 января, осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​около 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым. В Киеве днем +1, а ночью -5. По информации Госагенства автомобильных дорог Украины, в Харьковской и Херсонской областях наблюдаются туманы.

Появился прогноз погоды на 20-24 января в Украине

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Запорожской области. На перевальных участках дорог Львовской области небольшой снег, на остальных без осадков.

Прогноз погоды на 20 января

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 21 января, в Украине сохранится подобная синоптическая ситуация. Днем воздух прогреется до +2..+4 градусов, а ночью похолодает до -2 градусов. Прохладнее может быть на востоке Украины – 0..+2 градуса, а ночью до 3 градусов мороза. На западе – днем +4..+6, а ночью -2..+1.

Прогноз погоды на 21 января

Со среды, 22 января, по всей территории страны следует ожидать осадки – мокрый снег с дождем. Сухо будет только на юге Украины. В северных, восточных и западных регионах, а также в центре ожидается температура +2..+5, а ночью до 2 градусов мороза. На юге и в Крыму солнечно – днем до +6, а ночью 0…-2.

Прогноз погоды на 22 января

В четверг, 23 января, снег ожидается по всей территории Украины. На севере и востоке днем до 1 градуса тепла, а ночью 0..-2. На юге и западе – днем +4, ночью похолодает до 2 градусов мороза. В центре днем и ночью -1..+1.

Прогноз погоды на 23 января

Уже в пятницу, 24 января, осадки прекратятся. Температура воздуха будет 0..-2. На западе +1..+4 градуса.

Прогноз погоды на 24 января

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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