В Украине в субботу, 25 апреля, ожидается теплая погода, однако ее омрачат дожди и грозы.

Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра. Погодные условия резко изменятся почти по всей территории страны.

Сухо, но облачно будет на востоке и юге Украины.

Температурный максимум составит +20, а минимум +6.

Сильные дожди прогнозируют во всех западных регионах.

Погода в Украине 25 апреля

Теплее всего будет на юге. В Херсонской области днем столбики термометров покажут до +20. На Одесщине и Николаевщине на несколько отметок ниже. Аналогичная погода будет и в восточных регионах.

На западе Украины будут ливни и максимум 17 градусов тепла. На Закарпатье дожди будут сопровождаться грозой.

Ударят грозы: в Украине резко изменится погода pmg.ua

Неспокойно будет в центральных и северных областях. В Житомирской и Винницкой областях также дожди с грозами.

В Киеве 25 апреля обещают 18 градусов тепла, в столице также прогнозируют грозу.

Прогноз погоды в Киеве 25 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.