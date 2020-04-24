Ударят грозы: в Украине резко изменится погода
В Украине в субботу, 25 апреля, ожидается теплая погода, однако ее омрачат дожди и грозы.
Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра. Погодные условия резко изменятся почти по всей территории страны.
Сухо, но облачно будет на востоке и юге Украины.
Температурный максимум составит +20, а минимум +6.
Сильные дожди прогнозируют во всех западных регионах.
Теплее всего будет на юге. В Херсонской области днем столбики термометров покажут до +20. На Одесщине и Николаевщине на несколько отметок ниже. Аналогичная погода будет и в восточных регионах.
На западе Украины будут ливни и максимум 17 градусов тепла. На Закарпатье дожди будут сопровождаться грозой.
Неспокойно будет в центральных и северных областях. В Житомирской и Винницкой областях также дожди с грозами.
В Киеве 25 апреля обещают 18 градусов тепла, в столице также прогнозируют грозу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.