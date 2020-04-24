Главная Новости
24 апреля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ударят грозы: в Украине резко изменится погода

577
Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 25 апреля, ожидается теплая погода, однако ее омрачат дожди и грозы.

Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра. Погодные условия резко изменятся почти по всей территории страны.

  • Сухо, но облачно будет на востоке и юге Украины.

  • Температурный максимум составит +20, а минимум +6.

  • Сильные дожди прогнозируют во всех западных регионах.

Погода в Украине 25 апреля

Погода в Украине 25 апреля

Теплее всего будет на юге. В Херсонской области днем столбики термометров покажут до +20. На Одесщине и Николаевщине на несколько отметок ниже. Аналогичная погода будет и в восточных регионах.

На западе Украины будут ливни и максимум 17 градусов тепла. На Закарпатье дожди будут сопровождаться грозой.

Ударят грозы: в Украине резко изменится погода

Ударят грозы: в Украине резко изменится погода

pmg.ua

Неспокойно будет в центральных и северных областях. В Житомирской и Винницкой областях также дожди с грозами.

В Киеве 25 апреля обещают 18 градусов тепла, в столице также прогнозируют грозу.

Прогноз погоды в Киеве 25 апреля

Прогноз погоды в Киеве 25 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили, что в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги