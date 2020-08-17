Ударят грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на вторник

Во вторник, 18 августа, в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами.

Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, осадки также охватят Винницкую область. В остальных регионах страны дождей не предвидится.

На западе воздух прогреется от 26 до 29 градусов, на остальной территории будет теплее: до +32.

В Киеве во вторник будет сухо, от 29 до 31 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 18 августа

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал