Ударят грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на вторник

В Украине ожидаются грозы. 112 канал
Во вторник, 18 августа, в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами.
Как свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра, осадки также охватят Винницкую область. В остальных регионах страны дождей не предвидится.
На западе воздух прогреется от 26 до 29 градусов, на остальной территории будет теплее: до +32.
В Киеве во вторник будет сухо, от 29 до 31 градуса тепла.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 18 августа
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.
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