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Ударит по здоровью: украинцев предупредили об опасной погоде на выходных

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В субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, в Украине ожидаются субкомфортные погодные условия.

Согласно данным графика эффективной температуры по показателю Миссенарда, составленным Укргидрометцентром, украинцы могут почувствовать негативные последствия погоды.

"Человек ощущает умеренную тепловую нагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - отмечают синоптики.

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Также в эти дни может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Ударит по здоровью: украинцев предупредили об опасной погоде на выходных

meteo.gov.ua

Ударит по здоровью: украинцев предупредили об опасной погоде на выходных

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье из-за теплой погоды в октябре зацвели каштаны. Листья на деревьях уже опали, а вместо них распустились цветы.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объекты
погодаздоровьеУкргидрометцентр
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