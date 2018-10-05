Ударит по здоровью: украинцев предупредили об опасной погоде на выходных

В субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, в Украине ожидаются субкомфортные погодные условия.

Согласно данным графика эффективной температуры по показателю Миссенарда, составленным Укргидрометцентром, украинцы могут почувствовать негативные последствия погоды.

"Человек ощущает умеренную тепловую нагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - отмечают синоптики.

Также в эти дни может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье из-за теплой погоды в октябре зацвели каштаны. Листья на деревьях уже опали, а вместо них распустились цветы.