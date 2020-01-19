Ударит мороз: синоптики удивили прогнозом на Крещение в Украине

В Украине на Крещение 19 января будет плюсовая температура днем, а ночью немного поморозит.
При этом осадков в праздничное воскресенье не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Традиционно, теплее в этот день будет в Крыму и на Закарпатье. Там температура воздуха составит +2… +4 градуса.
На Крещение в Украине похолодает
А вот в других областях днем будет прохладнее: от 1 до 3 градусов тепла.
Ночью же столбики термометров резко опуститься – до шести градусов с отметкой минус.
В Киеве на Крещение будет солнечно: 0... +2 днем и -2... -4 градуса ночью.
Погода в Украине 19 января
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украине на выходных, 18 и 19 января, ожидается солнечная и сухая погода.
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