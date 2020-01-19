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19 января • обновлено в 09:16
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Ударит мороз: синоптики удивили прогнозом на Крещение в Украине

1.5т
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В Украине на Крещение 19 января будет плюсовая температура днем, а ночью немного поморозит.

При этом осадков в праздничное воскресенье не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Традиционно, теплее в этот день будет в Крыму и на Закарпатье. Там температура воздуха составит +2… +4 градуса.

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На Крещение в Украине похолодает

На Крещение в Украине похолодает

А вот в других областях днем будет прохладнее: от 1 до 3 градусов тепла.

Ночью же столбики термометров резко опуститься – до шести градусов с отметкой минус.

В Киеве на Крещение будет солнечно: 0... +2 днем и -2... -4 градуса ночью.

Погода в Украине 19 января

Погода в Украине 19 января

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украине на выходных, 18 и 19 января, ожидается солнечная и сухая погода.

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Автор
Марта Рок
Темы
Крещение Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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