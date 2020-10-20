Ударит мороз днем и выпадет снег: появился прогноз на ноябрь в Украине

Погода в ноябре 2020-го обещает быть значительно прохладной и дождливой в ряде областей. Более того, в некоторых регионах может выпасть первый снег.

Такой прогноз на последний месяц этой осени дал народный синоптик Леонид Горбань. Об нем он рассказал в комментарии "24 каналу".

"Например, на севере количество осадков за месяц составит 25-30 миллиметров", –отметил он.

По его словам, в начале месяца дневная температура воздуха будет достигать +9... +11, однако к концу опустится до +4... +6 градусов.

Из-за дождей будет пасмурно. Кроме того, столбики термометров ниже нуля могут показывать не только ночью, но и днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.