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Ударит град: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

6.1тЧитать новость на украинском

На востоке и местами на юге Украины в четверг, 24 мая, ожидаются грозы, местами град и шквалы.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Гидрометцентра, в течение 24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Дожди, грозы и жара: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 24 мая, на большей части Украины ожидаются грозы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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