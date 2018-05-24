Ударит град: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

На востоке и местами на юге Украины в четверг, 24 мая, ожидаются грозы, местами град и шквалы.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Гидрометцентра, в течение 24 мая в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 24 мая, на большей части Украины ожидаются грозы.