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17 апреля • обновлено в 10:46
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Ударит -6: синоптик предупредил о грядущей погодной аномалии в Украине

2.1т
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Вторая половина апреля на территории Украины окажется с отрицательной температурной аномалией – в стране будет преобладать прохладная погода с ночными заморозками.

Об этом в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. В своем прогнозе он сослался на данные прогностических моделей GFS, CFS и ECMWF.

По его словам, отклонение от климатической нормы в отдельные дни составит от -2 до -6 градусов.

Ударит -6: синоптик предупредил о грядущей погодной аномалии в Украине

"Это вполне ожидаемый сценарий после аномально теплой зимы и рекордного марта. Стратосферный циркумполярный вихрь постепенно ослабевает и разрушается, что позволяет холодным арктическим воздушным массам проникать в более низкие широты", – объяснил Кибальчич.

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

Facebook/Игорь Кибальчич

Помимо этого, синоптик отметил, что этот процесс был запущен еще в начале месяца.

Так, на многих метеостанциях Правобережья страны были побиты суточные минимумы температуры. Тогда как в Измаиле Одесской области 3 апреля вовсе был установлен новый месячный рекорд минимальной температуры, который теперь составляет -7,4°С.

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

Facebook/Игорь Кибальчич

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

В Украине ожидаются очередные погодные аномалии

Facebook/Игорь Кибальчич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что неделя перед Пасхой, 19 апреля, будет дождливой. И только в конце месяца в Украине установится теплая погода.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода синоптик
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