Главная Новости
14 декабря • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ударит -23: синоптики испугали холодным прогнозом для Украины

7.4т
Читать материал на украинском

В начале января в Украине резко похолодает. Температура воздуха опустится до отметки -23 градуса.

В новогоднюю ночь и первую неделю 2020 года синоптики прогнозируют обильные снегопады. Об этом сообщает Gismeteo.ua.

Новости
Погода на Рождество в Украине: синоптики резко изменили прогноз

С 24 по 29 декабря в Киеве пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +10 градусов. Но уже 30 января во всей Украине похолодает.

Ударит -23: синоптики испугали холодным прогнозом для Украины

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

Рixabay

Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 15 декабря, почти по всей территории Украины ожидается облачная погода, вероятны дожди. Местами потеплеет до +12 градусов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
11
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горенко Иван
Горенко Иван
Зачем такое писать? Синоптики часто не могут правильно угадать(именно "угадать") прогноз на следующий день, иногда утром неправильный прогноз на погоду после обеда, а вы о прогнозе на 2 недели. Он изменится еще 14 раз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги