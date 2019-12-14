Ударит -23: синоптики испугали холодным прогнозом для Украины

В начале января в Украине резко похолодает. Температура воздуха опустится до отметки -23 градуса.

В новогоднюю ночь и первую неделю 2020 года синоптики прогнозируют обильные снегопады. Об этом сообщает Gismeteo.ua.

С 24 по 29 декабря в Киеве пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +10 градусов. Но уже 30 января во всей Украине похолодает.

Прогноз погоды в Украине Рixabay

Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 15 декабря, почти по всей территории Украины ожидается облачная погода, вероятны дожди. Местами потеплеет до +12 градусов.

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