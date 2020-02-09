Ударит -17: синоптики напугали прогнозом погоды в Украине

В воскресенье, 9 февраля, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.

Осадков, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в стране не ожидается. Ночью в некоторых областях ударят морозы до -17°.

Так, холоднее всего будетв восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем -5...-7°, а ночью опустится до -15...-17°.

На западе Украины средняя температура будет в пределах -1...+3° днем, а ночью -6...-13°. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +6°.

В южных областях ночью похолодает до -11...-13°, а днем ожидается -1...+1°.

Прогноз погоды svidok.info

На севере страны похолодает до -5...-13° ночью, а днем ожидается -1...0°. В центре Украины ночью столбик термометра покажет -10...-13°, а днем -1...-7°.

В Киеве 9 февраля днем будет 0...-2°, а ночью -5...-7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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