Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ударит -17: синоптики напугали прогнозом погоды в Украине

34.2т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 9 февраля, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.

Осадков, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в стране не ожидается. Ночью в некоторых областях ударят морозы до -17°.

Так, холоднее всего будетв восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем -5...-7°, а ночью опустится до -15...-17°.

Новости
Весна и осень по месяцу, а зимы не будет: синоптик дал неожиданный прогноз погоды в Украине
Ударит -17: синоптики напугали прогнозом погоды в Украине

На западе Украины средняя температура будет в пределах -1...+3° днем, а ночью -6...-13°. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +6°.

В южных областях ночью похолодает до -11...-13°, а днем ожидается -1...+1°.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

svidok.info

На севере страны похолодает до -5...-13° ночью, а днем ожидается -1...0°. В центре Украины ночью столбик термометра покажет -10...-13°, а днем -1...-7°.

В Киеве 9 февраля днем будет 0...-2°, а ночью -5...-7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
15
10
Смешно
18
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bruse Colin
Bruse Colin
На расее дожди из говна уже идут в предверии смерти путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Bruse Colin, что к чему? Бред сумашедшего)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Типичная российская зима вчера и сегодня в Украине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги