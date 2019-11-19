Ударит -10: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украине в четверг, 21 ноября, ожидается снижение температуры. Холоднее всего будет на востоке страны. Здесь похолодает до -10° ночью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. 20 ноября тепло еще будет в западных областях Украины, Одесской области и в Крыму.

"В этих частях Украины дневная температура воздуха составит +10…+15°. Однако остальная территория Украины уже будет закутываться плотно в пуховики и сдвигать глубже шапки на лоб +2…+8° максимально", – сообщила Диденко.

Новости Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

При этом осадков каких-либо серьезных не предвидится. Восточный ветер будет разгоняться до штормовых порывов.

"В Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или скорее вечером. Температура воздуха в столице едва достигнет +4…+5°", – говорится в сообщении.

Далее по неделе холод усилится, с четверга на востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4…-10°.

Как писал OBOZREVATEL:

Синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

Настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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