Ударит -10: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украине в четверг, 21 ноября, ожидается снижение температуры. Холоднее всего будет на востоке страны. Здесь похолодает до -10° ночью.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. 20 ноября тепло еще будет в западных областях Украины, Одесской области и в Крыму.
"В этих частях Украины дневная температура воздуха составит +10…+15°. Однако остальная территория Украины уже будет закутываться плотно в пуховики и сдвигать глубже шапки на лоб +2…+8° максимально", – сообщила Диденко.
При этом осадков каких-либо серьезных не предвидится. Восточный ветер будет разгоняться до штормовых порывов.
"В Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или скорее вечером. Температура воздуха в столице едва достигнет +4…+5°", – говорится в сообщении.
Далее по неделе холод усилится, с четверга на востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4…-10°.
Как писал OBOZREVATEL:
Синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.
Настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram