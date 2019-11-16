Ударил и выставил: в Запорожье маршрутчик попал в скандал с ребенком

В Запорожье водитель маршрутки отказался обеспечить бесплатный проезд ребенку из многодетной семьи, а также ударил родственницу мальчика.

Об этом в Facebook написала жертва водителя Татьяна Макаренко. По ее словам, она пыталась убедить маршрутчика, что удостоверение мальчика дает ему право на бесплатный проезд, однако водитель упорно доказывал обратное в сопровождении матов. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ожидая своей остановки, я заметила что во время движения маршрутки водитель начал меня снимать на видео своего телефона. Я сказала, что б он прекратил съёмку, на что он не отреагировал. Я подошла ближе к нему и одернула его. В ответ я получила сильный удар кулаком по уху. Он не останавливая движения маршрутки пытался схватить меня за одежду и вновь ударить. Затем резко нажал на тормоз, и все пассажиры чуть не вылетели в лобовое стекло!" - написала женщина.

В Запорожье маршрутчик попал в скандал с ребенком Facebook \ Татьяна Макаренко

Ее племянник в этот момент ударился об поручни лицом. На лице проявилась гематома в области щеки. Угрожая, водитель сказал, что бы женщина с ребенком покинули маршрутку сами или он их выкинет с неё силой.

"Мы не доехали до нужной остановки и вышли. А водитель ехал рядом с нами и снимал на видео. Я не много успокоилась и позвонила в службу 102. Мое заявление зарегистрировали, передали в Шевченковский отдел полиции. Спустя 3 часа со мной не кто не связался. Когда я сама им перезвонила, мне ответили, что со мной свяжутся на следующий день. За тем я позвонила директору ТОВ"Автостандарт", где мне было сказано обращайся, пиши куда хочешь. До каких пор будет продолжаться хамское отношение от водителей маршруток (выбрасывание детей из маршрутки)? А потом дети пропадают. И бездействие руководства и полиции! Куда нам в Европу?", - написала женщина.

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