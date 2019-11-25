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25 ноября • обновлено в 09:06
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Удар по "русскому миру": в Зеленского рассекретили план возвращения жителей Донбасса

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Чтобы повлиять на сознание граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, власти собираются создать для них специальной развлекательный канал.

Такой шаг направлен на то, чтобы достучаться до жителей "Л/ДНР" в "гуманитарном плане". Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Украинской правде".

"Нам необходима ясность, как будет происходить процесс реинтеграции. Правила реинтеграции и правосудия переходного периода, донесения информации до людей на той территории относительно того, что там происходит. Все эти элементы мы должны делать", – отметил он.

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Владимир Бородянский заявил о создании развлекательного канала для жителей "Л/ДНР"

Владимир Бородянский заявил о создании развлекательного канала для жителей "Л/ДНР"

По словам Бородянского, который в свое время был гендиректором телеканала СТБ, а затем руководил медиагруппой Starlight Media олигарха Виктора Пинчука, сейчас возглавляемое им министерство работает над созданием информационно-развлекательного канала для трансляции именно в ОРДЛО.

"Таков наш маленький план", – признался министр, выразив уверенность в том, что люди на оккупированных территориях обязательно будут смотреть такой канал.

В то же время касаемо его контента он отметил, что тот будет готовиться специально и будет отличатся от того, который подают пропагандистские СМИ.

"Мы будем показывать лучшие украинские продукты. На российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим", – заверил Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские артисты, гастролируют на территории России, не отстаивают гражданскую позицию и не понимают, что РФ напала на их страну.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
Министерство культуры Офис президента российские телеканалы пропаганда Новости Донбасса ОРДЛО
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Хо Хол
Хо Хол
Обоза хватает. Такие хохмы здесь, что никакого иного развлекательного канала не надо. Одни заголовки чего стоят - анекдоты не такие смешные.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Правильно! И по этому каналу показать как президент Зеленский ч.еном играет на фортепиано! Тогда не только Донбасс, но и Камчатка захочет присоединиться!!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
В век интернета и спутникового ТВ, неужели господин Бородянский думает что "на той" стороне никто не смотрит и не читает укроСМИ? Я вас умоляю...
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