Удар по "русскому миру": в Зеленского рассекретили план возвращения жителей Донбасса

Чтобы повлиять на сознание граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, власти собираются создать для них специальной развлекательный канал.

Такой шаг направлен на то, чтобы достучаться до жителей "Л/ДНР" в "гуманитарном плане". Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Украинской правде".

"Нам необходима ясность, как будет происходить процесс реинтеграции. Правила реинтеграции и правосудия переходного периода, донесения информации до людей на той территории относительно того, что там происходит. Все эти элементы мы должны делать", – отметил он.

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Владимир Бородянский заявил о создании развлекательного канала для жителей "Л/ДНР"

По словам Бородянского, который в свое время был гендиректором телеканала СТБ, а затем руководил медиагруппой Starlight Media олигарха Виктора Пинчука, сейчас возглавляемое им министерство работает над созданием информационно-развлекательного канала для трансляции именно в ОРДЛО.

"Таков наш маленький план", – признался министр, выразив уверенность в том, что люди на оккупированных территориях обязательно будут смотреть такой канал.

В то же время касаемо его контента он отметил, что тот будет готовиться специально и будет отличатся от того, который подают пропагандистские СМИ.

"Мы будем показывать лучшие украинские продукты. На российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим", – заверил Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские артисты, гастролируют на территории России, не отстаивают гражданскую позицию и не понимают, что РФ напала на их страну.

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