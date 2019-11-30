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1 декабря • обновлено в 02:44
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Удар по пропаганде Путина: стало известно о запуске телеканала для жителей Донбасса

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В феврале 2020 года ожидается запуск отдельного телеканала для жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, вещание будет исключительно на территории ОРДЛО на украинском и русском языках. Канал создается на базе UATV.

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"Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог – в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача – донести правдивую информацию", – пояснил министр.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

radiosvoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
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Иванович Василий
Иванович Василий
Вполне очевидно, что если по итогам нормандских Зеленский пойдет на включение как особых территорий с только недавно обозначенными границами и прежней властью, которая будет для формы изображать "состав Украины" - никого этот телик, кроме самой команды Зеленского, интересовать не будет. Не для того хитрят власти РФ, чтобы их замысел не реализовывался, раз того хочет другая сторона, а не они.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пяток лет назад обещали состряпать ТВ антену, да такую, чтобы сигнал до Урала добивал. Где антена, пад люки?
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Сиромашенко Александр, на горе Карачун,у Славянске.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Кто это будет там смотреть..если там не будет ничего от отличного от тех новостей что всегда были на укроканалах-" сами себя обстреляли..взорвались кондиционеры..миллионы путинских солдат"..
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