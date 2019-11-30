Удар по пропаганде Путина: стало известно о запуске телеканала для жителей Донбасса

В феврале 2020 года ожидается запуск отдельного телеканала для жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, вещание будет исключительно на территории ОРДЛО на украинском и русском языках. Канал создается на базе UATV.

"Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог – в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача – донести правдивую информацию", – пояснил министр.

Владимир Бородянский radiosvoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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