Ученые научились определять депрессию по сердцебиению

У людей с депрессией частота сердечных сокращений в среднем на 10-15 ударов в минуту выше, чем у людей не страдающих этим заболеванием .

К такому выводу пришли ученые университета им. Иоганна Вольфгана Гете в ходе исследования, опубликованного на портале MedicalExpress.

"Двумя инновационными элементами в этом исследовании были непрерывная регистрация сердечного ритма в течение нескольких дней и ночей, а также использование нового антидепрессанта кетамина, который может достаточно быстро уменьшить проявления депрессии", – отметила профессор Франкфуртского университета Кармен Шивек.

После приема пациентами антидепрессанта специалисты вновь измерили сердцебиение добровольцев и обнаружили, что его показатели приблизились к нормальным значениям.

Обычно частота сердечных сокращений выше днем и ниже ночью. Однако, по словам Шивек, снижения частоты сердечных сокращений ночью при депрессии не происходит. Таким образом, это может быть одним из способов диагностики депрессии.

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