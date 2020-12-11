Ученые назвали бесполезный способ защиты от коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Учёные назвали бесполезный способ защиты от коронавируса

Японские ученые выяснили, что лицевые щитки не защищают от воздушно-капельной передачи коронавирусной инфекции.

Для этого была изучена динамика потока воздуха, возникающего при чиханье и кашле зараженного, рядом с лицом человека, пишет Physics of Fluids.

Выяснилось, что при чиханье в воздухе возникают вихри в форме кольца, которые формируются при резком выбросе аэрозоля из круглых отверстий. Вихрь захватывает капли и частицы, взвешенные в воздухе, включая вирусы.

Моделирование показало, что вирусы могут преодолеть один метр за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний край щитка. При этом если носитель щитка вдохнет, то капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.

Ученые заключили, что лицевые щитки можно усовершенствовать так, чтобы уменьшить попадающий в них поток воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые выяснили, что защитные маски с клапанами и экранами являются неэффективными для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

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