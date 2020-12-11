На Львовщине учительница побила ученика на глазах у детей, в школе ее пожалели: детали скандала

На Львовщине школьный учитель побила шестиклассника. Конфликт произошел на перемене еще 3 декабря. Педагогу вынесли выговор, но после того, как видео попало в сеть и вызвало скандал, она решила уволиться.

Подробнее об этом скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

Била по голове при всем классе

В школе села Потелич Жовковского района на Львовщине между учителем украинского языка и литературы и ребенком произошел конфликт. На видео, которое появилось на странице Facebook "Батьки SOS", а также в других группах, учительница лупит школьника рукой по голове и что-то кричит. Мальчик пытается защититься, но это у него плохо получается.

Учительница бьет мальчика по голове Скрин видео

Учительница бьет мальчика по голове Скрин видео

Хватает за шиворот Скрин видео

Кричит на ребенка Скрин видео

И продолжает бить Скрин видео

Как рассказала OBOZREVATEL директор школы Светлана Ковальчук, в тот день, 3 декабря, на перемене в коридоре подрались шестиклассники.

"Эта учительница разняла их и отправила в класс. Сама она зашла за ними в кабинет. Но этот ученик обратился к ней в грубой форме. Со слов учительницы, он ей заявил: "Чего сюда пришла? Выйди из класса!" У учительницы не выдержали нервы, и произошло то, что произошло", – говорит директор школы.

По словам директора, сама педагог раскаивается в том, что позволила выплеснуться эмоциям. В тот же день она сразу отправилась к родителям школьника, извинилась и объяснила ситуацию.

Учительница решила уволиться

"Родители мальчика сказали, что не хотят обнародования этого конфликта. Однако видео было скинуто в родительскую группу в мессенджере, и кто-то слил его в Интернет. После этого оно набрало множество просмотров и разных комментариев. Мы разбирались в ситуации тут в школе, педагогу был вынесен выговор. Но после того, как все стали комментировать это, она сказала, что не имеет сил и здоровья защищаться и пояснять то, что произошло. Поэтому 7 декабря она написала заявление об увольнении и больше у нас не работает", – говорит Ковальчук.

Школа, где произошел конфликт Сайт школы

В самой школе, несмотря на то, что действия коллеги не одобряют, все равно считают, что она понесла незаслуженное наказание.

"Мы все-таки думаем, что учитель незащищен в таких ситуациях. Видео появилось в сети, все стали высказывать свое мнение, а педагог остался один на один. Она не могла защищаться", – считает директор.

Уволившаяся учительница последние три годы исполняла обязанности завуча школы по воспитательной работе.

Полиция проверяет, в РГА создали комиссию

В Жовковской районной администрации сообщили, что создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации. Там заверяют, что такое поведение учителя является недопустимым. Поскольку в школе не только учат детей, но и прививают им нормы поведения. Обещают о результатах работы комиссии сообщить дополнительно.

Также в полиции Львовской области проводят проверку этого случая. И уточняют, что родители побитого мальчика с заявлением в полицию не обращались. "Полицейские проводят опрос учеников и очевидцев случившегося, в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств", – говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.

Правда, в соцсетях некоторые пользователи встали на сторону педагога. По их мнению, учительницу наказали незаслуженно, ее обидели. А вот дети сами виноваты, они нынче пошли жестокие и невоспитанные.

Facebook Полиция Львовской области

Facebook Полиция Львовской области

Жертвы советского воспитания "защищают своих палачей"

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова приводит пример еще одного случая. В Квасиловском профессиональном лицее на Ривненщине завуч Александр Нагорняк долгое время воспитывал учеников, опоздавших на урок, тем, что заставлял приседать с муляжом от снаряда (OBOZREVATEL писал об этой истории).

"И что самое печальное, в комментариях выпускники этого лицея пишут, что это нормально. Что их так же воспитывали, били и унижали, и вот они людьми выросли. Они не понимают, что людьми они на самом деле не стали. Они жертвы. Это жертвы советского воспитания, когда детей могли бить линейкой, указкой в школе и это считалось педагогикой", – говорит Парфенова.

Все это она называет "Стокгольмским синдромом", когда жертвы начинают защищать своих палачей.

Некоторые считают, что бить детей – это значит воспитывать

"Сколько было видео, когда отец лупит своего 4-летнего сына, просто издевается над ним. Приезжает полиция и выписывает какой-то административный штраф. Я считаю, что нужно на законодательном уровне внести изменения. Чтобы за то, что взрослые бьют ребенка, выписывали штраф даже не в 5 тысяч гривен, а в 50 тысяч. Возможно, боязнь получить такое наказание их остановит", – говорит Парфенова.