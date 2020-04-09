Учитель перепутала океаны в эфире "Всеукраинской школы онлайн". Курьезное видео

В Украине в эфире "Всеукраинской школы онлайн" учитель географии спутала названия океанов вокруг Австралии.

Педагог сказала, что берега материка омывает Тихий и Атлантический океаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость вниз).

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", – рассказала она.

Школа онлайн в Украине

Поясним, что с востока берег Австралии омывают Тасманово и Коралловое моря Тихого океана, а западный и южный – Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

Карта Австралии

Атлантический океан находится в другой части света и омывает берега Антарктиды, Европы, Африки, Северной и Южной Америк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время онлайн-уроков для школьников учитель допустила ошибку на уроке математики для пятиклассников.

Также на уроке истории "Всеукраинской школы онлайн" учительница спутала имена двух российских царей.

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