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9 апреля • обновлено в 09:09
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Учитель перепутала океаны в эфире "Всеукраинской школы онлайн". Курьезное видео

2.5т
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В Украине в эфире "Всеукраинской школы онлайн" учитель географии спутала названия океанов вокруг Австралии.

Педагог сказала, что берега материка омывает Тихий и Атлантический океаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость вниз).

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", – рассказала она.

Школа онлайн в Украине

Школа онлайн в Украине

Поясним, что с востока берег Австралии омывают Тасманово и Коралловое моря Тихого океана, а западный и южный – Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

Карта Австралии

Карта Австралии

Атлантический океан находится в другой части света и омывает берега Антарктиды, Европы, Африки, Северной и Южной Америк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время онлайн-уроков для школьников учитель допустила ошибку на уроке математики для пятиклассников.

Также на уроке истории "Всеукраинской школы онлайн" учительница спутала имена двух российских царей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
школа курьез
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Комментарии
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Це фигня, учителя в Украине не знают шо говорить про принадлежность Крыма. Правду нельзя, врать стыдно.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Цеевропа, детка...)))
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
так в какое посольство ноту протеста посылать?
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