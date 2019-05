"Делай то, что нравится!" В сети вспомнили трогательное письмо Эйнштейна сыну

Лучший способ научить чему-то ребенка — это найти для него занятие, которое будет настолько увлекать, что он не заметит, как проходит время.

Так физик-теоретик, основатель современной физики Альберт Эйнштейн учил своего сына в переписках с ним, заботясь об образовании и развитии ребенка, пишет Brain Picking. Данное письмо ученого было опубликовано в достаточно популярной в США книге "Posterity: Letters of Great Americans to Their Children (Наследникам: письма великих американцев своим детям)".

В целях безопасности в 1915 году жена Эйнштейна с двумя сыновьями жила в Цюрихе, а сам ученый в Берлине. Когда он 4 ноября того же года закончил работу над теорией относительности, которая сделает его всемирной знаменитостью, он написал письмо своему 11-летнему сыну.

Альберт Эйнштейн

Наводим текст письма:

"Мой дорогой Альберт,

Вчера я получил твое письмо и очень обрадовался. Я уже волновался, что ты вообще не будешь писать мне.

Когда я был в Цюрихе, ты сказал, что тебе неловко, когда я туда приезжаю.

Так вот, я подумал, что лучше нам встречаться в другом месте, где никто не будет создавать нам дискомфорт.

Я и дальше буду настаивать, чтобы мы проводили вместе хотя бы месяц каждый год, чтобы ты понимал, что у тебя есть отец, который любит тебя и которому ты не безразличен.

Я могу научить тебя прекрасным вещам. То, что я достиг в течении тяжелого труда — это не для чужих людей. Это в первую очередь для моих мальчиков.

На днях я завершил одну из лучших работ в своей жизни. Когда ты подрастешь, я объясняю тебе все.

Меня очень радует, что ты увлечен фортепиано. Это и плотницкое дело, по моему мнению, — лучшие занятия для твоего возраста.

Даже лучше, чем школа. Они больше подходят для такого юного человека как ты.

Главное, играй на инструменте те вещи, которые тебе больше всего нравятся. Даже если учитель не задавал их.

Так учиться лучше — делать то, что тебе нравится, чтобы даже не замечать, как течет время.

Я иногда так увлечен работой, что забываю о полднике.

Целуй Тете.

Папа.

Маме привет"

В условиях современного мира совет достаточно актуальный и набирает популярности, поскольку среди множества гаджетов, увлечений и других факторов ребенку бывает довольно сложно сосредоточиться и научиться чему-то досконально.

Как сообщал OBOZREVATEL, мозг человека можно тренировать и развивать с помощью рук, подобно другим частям тела. Для развития мыслительных способностей существует топ-5 еффективных способов. С их помощью можно улучшить память и увеличить скорость мышления.

