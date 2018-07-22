"Учи русский!" Во Львове проводница нахамила пассажиру из-за языка

Во Львове проводница поезда №134 "Николаев - Ивано-Франковск" нахамила пассажиру, отказавшись разговаривать с ним на украинском языке.

Как сообщил в Facebook пассажир Ярослав Попович, инцидент произошел 21 июля. Поезд обслуживала одесская бригада проводников, а нахамила ему Нина Вакулик, фото которой он опубликовал под своим постом.

"Обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслуживать меня на украинском. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского - иди и учи, националист", - передал диалог пассажир.

Он обратился к начальнику поезда, который заявил, что поведение проводницы было недопустимым и пообещал ее наказать, если та не исправится.

"Вакулик работает у нас уже давно. Украиноязычных пассажиров мы должны обслуживать на украинском, проводим соответствующие инструктажи. Если она не знает украинского, то работать проводником больше не будет, переведем ее в депо. Кроме того, обязательно проведем работу со всеми нашими проводниками", - ответил начальник поезда пассажиру.

Позже он вышел к проводнице и заявил, что переведет ее на другую должность, пока она не выучит украинский язык. "Украиноязычных пассажиров вы должны обслуживать на украинском!" - подчеркнул начальник.

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