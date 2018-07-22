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"Учи русский!" Во Львове проводница нахамила пассажиру из-за языка

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Во Львове проводница поезда №134 "Николаев - Ивано-Франковск" нахамила пассажиру, отказавшись разговаривать с ним на украинском языке.

Как сообщил в Facebook пассажир Ярослав Попович, инцидент произошел 21 июля. Поезд обслуживала одесская бригада проводников, а нахамила ему Нина Вакулик, фото которой он опубликовал под своим постом.

"Обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслуживать меня на украинском. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского - иди и учи, националист", - передал диалог пассажир.

Он обратился к начальнику поезда, который заявил, что поведение проводницы было недопустимым и пообещал ее наказать, если та не исправится.

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"Вакулик работает у нас уже давно. Украиноязычных пассажиров мы должны обслуживать на украинском, проводим соответствующие инструктажи. Если она не знает украинского, то работать проводником больше не будет, переведем ее в депо. Кроме того, обязательно проведем работу со всеми нашими проводниками", - ответил начальник поезда пассажиру.

Позже он вышел к проводнице и заявил, что переведет ее на другую должность, пока она не выучит украинский язык. "Украиноязычных пассажиров вы должны обслуживать на украинском!" - подчеркнул начальник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине наказали убийцу собак, который напал на журналистов с криками "я русский".

Место
УкраинаЛьвов
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что радует, что градус взаимной ненависти только возрастает. Чубатые селюки только думают, что перемогают на фронте национальной культуры, а тут люди, которые ещё вчера были к ним лояльны начинают их ненавидеть открыто. Эта тётка украиночкой вышиватной станет, после того как её в депо переведут? Нет, будет совсем по-другому. А это и есть план "Шатун", только без участия Кремля. Самое приятное, что я могу про это писать в открытую, не скрываясь. Тупые нацисты всё-равно ничего не поймут.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Зря она так. Надо было ему клофелин в чай, и потом скинуть на ходу через тамбур. С бандеровцами не надо церемониться.
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