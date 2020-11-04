Ученый спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Мир может вернуться к некому "подобию нормальности" с коронавирусом к лету 2021 года.

Такое мнение выразил английский профессор Джулиан Гискокс с Ливерпульского университета, пишет ВВС.

Он считает, что к "состоянию 2019 года" мы не вернемся еще на протяжении пяти лет.

"Мы можем вернуться к некоторой подобия нормальности до лета следующего года. Но мы не вернемся к состоянию 2019 года еще в течение пяти лет", – сказал Гискос.

При этом некоторые ученые считают, что для того, чтобы разобраться с вирусом, наш образ жизни, возможно, придется изменить навсегда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у многих людей во время пандемии COVID-19 могут возникать проблемы с психическим здоровьем, прежде всего симптомы тревоги и депрессии.