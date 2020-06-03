Ученый рассказал, остановит ли коронавирус летняя жара

Гипотезы о том, что повышение температуры и влажности летом может снизить жизнеспособность коронавируса, вряд ли воплотятся в реальность. Ведь основной проблемой быстрого распространения пандемии является отсутствие коллективного иммунитета к этой болезни.

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Об этом в своем блоге написал директор Национального института здоровья США Фрэнсис Коллинз. По его словам, определенные надежды на снижение активности COVID-19 летом возникли из-за того, что другие типы коронавирусов, которые вызывают обычную простуду, в теплое время года гораздо медленнее распространяются среди людей.

Однако сомнения в достоверности такого сценария у специалистов возникли после проведения ряда сложных компьютерных моделирований того, как будет передаваться вирус в течение ближайших месяцев.

"Исследовательская группа обнаружила, что отсутствие иммунитета к SARS-CoV-2, а не погода, вероятно, будет основным фактором, который поспособствует дальнейшему, быстрому распространению нового коронавируса этим летом и осенью", – объяснил Коллинз.

Пандемия коронавируса

По его словам, эти реалистичные прогнозы были опубликованы в журнале Science учеными из Принстонского экологического института и лаборатории Grenfell.

В частности, исследователи разработали три различных сценария, основанные на сведениях о роли климата в распространении других вирусов, включая коронавирусы OC43 и HKU1, которые вызывают простудные заболевания у людей. Во всех трех случаях модели показали, что климат станет только важным сезонным фактором контроля над COVID-19.

"Команда обнаружила: даже если предположить, что SARS-CoV-2 настолько чувствителен к климату, как и другие сезонные вирусы, летняя жара все еще не будет достаточной для смягчения сейчас, чтобы замедлить его первоначальное, быстрое распространение. Это также понятно по быстрым темпам заражения СOVID-19, зафиксированных в Бразилии, Эквадоре и некоторых других тропических странах", – пишет ученый.

В то же время в долгосрочной перспективе, отмечает Коллинз, COVID-19 сможет попасть в перечень сезонных респираторных заболеваний. Ведь со временем все больше людей будут приобретать иммунитет к нему.

"Конечно, климат – только один из ключевых факторов, который следует учитывать при оценке протекания этого заболевания. И в одной из моделей группы есть проблеск надежды. Исследователи объединили влияние мер контроля, таких, как физическая дистанция, с климатом. Из этой модели следует, что такие меры, в сочетании с теплыми температурами, на самом деле могут хорошо комбинироваться, чтобы помочь замедлить распространение этого разрушительного вируса ", – подытожил исследователь.

"Это напоминание, что физическое дистанцирование остается лучшим оружием летом для замедления или предотвращения распространения COVID-19. Поэтому продолжайте носить маски и держитесь подальше друг от друга!" – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил заявил, что покрытие поручней в общественном транспорте, ручек дверей и тележек в магазинах и спортивного инвентаря в спортзалах медью поможет предотвратить распространение коронавируса. По его словам, этот металл имеет обеззараживающие свойства.