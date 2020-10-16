Ученые заявили о новом лекарстве от коронавируса

Карина Бондаренко Общество 10:50, 16.10.2020 Обновлено: 10:56, 16.10.2020

Ученые Гонконгского университета заявили о новой противовирусной стратегии для лечения коронавируса.

Препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяется против язвы, оказался также эффективным против COVID-19, пишет MedicalXpress.

RBC нацелен на коронавирусный белок геликазу Nsp13, который необходим для репликации вируса. Он вытесняет ионы цинка, подавляя активность геликазы.

Препарат значительно снижает вирусную нагрузку более чем в 1000 раз в культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2.

Опыты на сирийских хомяках показали, что RBC снижает вирусную нагрузку примерно в сто раз как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, и смягчает вирус-ассоциированную пневмонию. Он значительно уменьшает уровень основных противоспалительных цитокинов и хемокинов в тяжелых случаях COVID-19 у зараженных животных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новое исследование, проведенное в Индии, попыталось определить, может ли потеря чувства определенных запахов быть признаком инфицирования COVID-19. Участники исследования, которые не чувствовали двух запахов, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.

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