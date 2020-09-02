Ученые выяснили возможный предвестник смертельной болезни

Ученые выяснили, что самый ранний признак болезни Альцгеймера – нарушение интуитивного ориентирования в пространстве может появиться в молодом возрасте.

Об этом говорится в статье ученых университета Фрайбура и Русского университета в Германии, передает "Рамблер".

Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент с участием 267 взрослых людей. 65 из них являлись носителями варианта гена APOE ε4, который связывают с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в будущем.

Добровольцам было предложено пройти тест на способность к интеграции маршрута, когда человек подсознательно запоминает путь и способен найти дорогу назад, не используя внешние ориентиры. Выяснилось, что способность к интеграции маршрута была связана с работоспособностью нейронов решетки в энторинальной коре. Эти нейроны отвечают за представление координатной сетки в пространстве и активируются, когда животное или человек пересекает узлы этой воображаемой сетки.

Оказалось, что нарушение в ориентации, наблюдаемое у добровольцев с APOE ε4, было вызвано дисфункцией нейронов решетки. Ученые также обнаружили, что дефицит способности к интеграции маршрута может компенсироваться активностью других зон мозга — задней поясной извилины и ретроспленальной коры.

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