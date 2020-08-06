Ученые выяснили "смертельный" симптом коронавируса у пациентов

Американские ученые выяснили, что температура тела 35,5°C и ниже при первоначальном обращении за помощью при коронавирусе может служить фактором тяжелого течения заболевания.

Кроме того, такие пациенты умирают в 44% случаев. Температура тела выше 40°C во время развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии процесса, пишет BMC.

Уровень смертности в таких случаях составляет 42%. Об этом говорится в исследовании, которое провели ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай. В нем приняли участие 7 614 человек.

"Таким образом низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности, причем у пациентов с максимальной температурой больше 40,0 °C уровень смертности достигал 42%", – выяснили ученые.

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