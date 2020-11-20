Ученые выяснили, когда больной коронавирусом наиболее заразен

Люди с COVID-19 с высокой вероятностью передадут вирус в течение пяти первых дней после появления симптомов.

Результаты исследования ученых на эту тему обнародовал The Lancet. Ученые отметили, что прервать цепь передачи вируса способна своевременная изоляция больных.

Ученые проанализировали 79 глобальных исследований по COVID-19. В них участвовали госпитализированные пациенты с выраженными симптомами болезни и положительным результатом теста.

Ученые брали образцы из горла тех, кто болел до 9 дней, и размножали вирус. Оказалось, что количество частиц РНК вируса имело максимальное значение на момент или в течение пяти дней после появления первых симптомов.

Неактивные фрагменты РНК вируса находили в горле и носу в среднем до 17 дней после появления симптомов. Однако исследователи обнаружили, что через 9 дней после появления симптомов большинство людей уже не слишком заразны.

Ученые отметили, что люди должны изолироваться, как только у них появились первые симптомы болезни, даже слабые, не дожидаясь результатов тестов. Потому что до того, как эти результаты будут готовы, пациенты будут проходить наиболее заразную фазу, уточнили они.

Исследователи отметили: в своей работе они не рассматривали бессимптомных пациентов, однако другие ученые доказали – больные COVID-19 могут инфицировать других людей еще до появления первых симптомов.

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