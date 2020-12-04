Ученые выяснили, как мутация коронавируса способствовала распространению пандемии

Новые исследования показали, что мутация коронавируса привела к более эффективной его передаче от одного человека к другому, что способствовало распространению пандемии.

Когда COVID-19 прокатился по всему миру, в генетической последовательности коронавируса произошли случайные изменения, пишет La Repubblica.

Большинство этих мутаций, как незначительные опечатки в тексте, не сильно изменили поведение вируса. Однако к началу пандемии мутация изменила ситуацию и помогла вирусу легче передаваться от одного человека к другому и затруднить остановку пандемии.

Мутация, известная как 614G, была впервые обнаружена в январе 2020 года на востоке Китая, а затем быстро распространилась по Европе и Нью-Йорку. За несколько месяцев этот вариант коронавируса завоевал большую часть планеты, превзойдя все остальные.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мутация коронавируса, которая стала самой распространенной в мире, может быть более заразной, чем исходная форма вируса.