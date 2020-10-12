Ученые выяснили, как коронавирус меняет организм больного

Коронавирус SARS-CoV-2 изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков.

Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных COVID-19, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Cell.

Исследователи изучили, как каждый из белков, продуцируемый геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами внутри клеток человеческого организма.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 атакует три важных клеточных процесса, нарушая синтез белков организма-хозяина.

Во-первых, вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК) – молекулы, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, где происходит синтез белков. Во-вторых, он блокирует сами рибосомы и нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

Например, коронавирусный белок NSP1 блокирует проникновение мРНК человека в рибосому, однако пропускает вирусную мРНК, которая имеет своеобразный "код доступа" – специфический участок молекулы, который может служить в качестве мишени для лекарственных препаратов.

Все это препятствует нормальной работе защитных систем клетки. При этом клетка не умирает, и вирус может использовать ее и ее ресурсы для собственного размножения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние. Говорят, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.