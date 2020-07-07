Ученые выяснили главную причину смерти от коронавируса

Российские ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.

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Эксперты заявили, что размножение коронавируса приводит к повреждениям на стенках сосудов. В результате высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов, а значит – инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы, сообщает "Рамблер".

Этим может объясняться высокая смертность пациентов с коронавирусной инфекцией. В исследовании ученых говорится, что связь тяжелой формы коронавируса с повышенным содержанием факторов может быть причиной того, почему некоторые больные чувствуют себя нормально, а некоторым необходима искусственная вентиляция легких. Уровень и активность этого белка могут отличаться у разных людей. Например, у мужчин его больше, чем у женщин.

Ученые отметили, что острый респираторный дистресс-синдром тоже может быть связан с факторами фон Виллебранда.

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