Ученые выяснили, что бобры влияют на таяние вечной мерзлоты

Климатологи из немецкого Института Альфреда Вегенера обнаружили связь таяния вечной мерзлоты и ростом численности бобров на Аляске и в других уголках Арктики.

В ходе исследования изменений водоемов Аляски из-за таяния вечной мерзлоты специалисты узнали, что в климатических процессах неожиданную роль играют бобры. Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Environmental Research Letters, передают "Известия".

На спутниковых снимках окрестностей города Коцебу на западе Аляски за последние 20 лет климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер и других небольших водоемов. В результате их общая площадь увеличилась на 8,3%.

Оказалось, что половину из них построили бобры. Эти животные находят котловины старых озер, которые высохли еще до наступления ледниковой эпохи, и строят в них дамбы. В результате эти водоемы заново заполняются водой. За последние два десятилетия количество подобных дамб росло в геометрической прогрессии.

"Бобры начали распространяться по Арктике в последние десятилетия, что связано как с глобальным потеплением, так и с тем, что на них сейчас не так много охотятся", – рассказал климатолог из Института Альфреда Вегенера Ингмар Нитце.

Он добавил, что в результате не только появились 56 новых озер, но и значительным образом ускорилось таяние вечной мерзлоты, которая находится под дном бывших сухих котловин, ведь теперь благодаря бобрам они заполнены теплой водой. Ученые предполагают, что подобные процессы происходят не только на Аляске, но и в Канаде, и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты.

Авторы исследования считают, что все это может значительно ускорить таяние мерзлоты и запустить цепную реакцию, из-за чего она быстро исчезнет в ближайшее время. Ученые заключили, что это нужно учитывать при прогнозировании будущего Арктики и того, как будет меняться ее облик в ближайшие десятилетия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может высвободить триллионы тонн СО2, которые содержатся в почве Арктики, что станет причиной катастрофического воздействия на климат.