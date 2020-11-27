Ученые связали цвет глаз и предрасположенность к болезням

Ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо (США) обнаружили связь между цветом глаз человека и его предрасположенностью к некоторым болезням.

В ходе исследования они пришли к выводу, что люди с темно-карими и черными глазами имеют предрасположенность к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ, пишет Freundin.

Однако они имеют низкий риск заболеть раком кожи или глаз, поскольку их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей. Также люди с таким цветом глаз имеют низкий болевой порог.

При этом обладатели зеленого цвета глаз, наоборот, имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией. У людей с голубыми глазами повышена чувствительность к ультрафиолету, также они склонны к алкогольной зависимости.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 35-летняя Элизабет Тайлер и ее сын Лиам Мексус родились с заболеванием, называемым гетерохромия иридум. Это означает, что их радужные оболочки имеют разные цвета – черный и синий.