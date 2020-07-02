Ученые создали прорывной жидкий протез для глаз

Карина Бондаренко Общество 04:20, 2.07.2020

Итальянские ученые создали жидкий протез сетчатки глаза, состоящий из полимерных наночастиц, способных заменить собой поврежденные фоторецепторы.

Прорывное изобретение поможет устранить негативные последствия целого ряда глазных заболеваний, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, передают "Известия".

Наночастицы, которые являются основой протеза, опосредуют вызванную светом стимуляцию нейронов сетчатки. Таким образом, они распространяются по всему субретинальному пространству, из-за чего происходит светозависимая активация сохраненных внутренних нейронов сетчатки, восстанавливая их зрительные реакции.

Исследователи отметили, что после первых экспериментов на крысах проявилась эффективность протеза и устойчивое сохранение зрительной функции при его применении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые нашли новую пользу алкоголя. При этом для женщин и мужчин условия разные.

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