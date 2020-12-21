Ученые создали медальон, уничтожающий до 93% коронавирусов в воздухе

Французская компания создала медальон для ношения на шее, способный уничтожить до 93,5% коронавирусов в воздухе.

Ученые модернизировали устройство против малярийных комаров, добавив в него озонатор и некий секретный минерал, сообщает Le Parisien.

Ранее медальон во взаимодействии с человеком создавал электрическое поле, молекулы запаха человека падали на землю, поэтому комары не могли найти жертву по запаху.

Новинку против коронавирусов одобрили в парижском институте Пастера. В ходе эксперимента устройство поместили в замкнутое помещение с большим количеством коронавирусов. Через 10 минут оно уничтожило 94% вирусов. Несмотря на то, что в комнате не было типа инфекции, который возбуждает болезнь у людей, ученые уверены, что и с ним гаджет способен справиться.

Медальон обойдется в 79 евро (2700 гривен). Его аккумулятора хватит на 20 часов работы без подзарядки. На данный момент компания выпускает по 400 единиц устройств в день.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, согласно статистике в базе данных Global Health 50/50, мужчины от осложнений коронавируса умирают намного чаще, чем женщины в большинстве стран, откуда есть данные.