Ученые смоделировали "карту" мест самых частых заражений COVID-19

Виктория Довгань Общество 06:00, 12.11.2020

Американские ученые смоделировали "карту" мест в больших городах, где люди чаще всего заражаются коронавирусом COVID-19.

Исследование опубликовали в журнале Nature. Его авторы отмечают, что сокращение максимальной заполняемости таких мест, включая рестораны, тренажерные залы, кафе и отели, может существенно замедлить распространение болезней.

"Наша модель предсказывает, что ограничение посещения таких мест на 20% от максимальной загруженности может снизить заражение более чем на 80%", – цитирует слова доцента кафедры информатики Стэнфордского университета Юре Лесковца CNN.

В процессе моделирования исследователи из Стэнфордского и Северо-Западного университетов использовали данные о местоположении мобильных телефонов для того, чтобы установить ареалы потенциального распространения COVID-19 в 10 крупнейших мегаполисах США. Речь идет об Атланте, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Вашингтоне. Сбор информации длился с марта по май и охватил 98 млн человек.

В итоге выяснилось, что в список мест, где есть высокий риск заражения, попали продуктовые магазины, фитнес-центры, кафе и закусочные, кабинеты врачей, религиозные учреждения, отели и мотели, а также рестораны с полным спектром услуг.

Еще одна особенность полученной модели – это связь между доходами людей и вероятностью инфицирования. Оказалось, что те, кто живет в районах с самым низким доходом, были более подвержены заражению. Отчасти это происходило из-за того, что перечисленные места в этих районах, как правило, были меньше по размеру, что приводило к скоплению людей и увеличению риска распространения коронавируса.

"Наша модель предсказывает, что одно посещение продуктового магазина в два раза опаснее для человека с низким доходом по сравнению с человеком с более высоким доходом. Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низкими доходами, в среднем на 60% больше людей на конкретную площадь, а посетители остаются там на 17% дольше", – отметил Лесковец.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что коронавирус COVID-19 не распространяется через такие поверхности, как дверные ручки или выключатели. По словам профессора медицины Калифорнийского университета Моники Ганди, любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы вызвать заболевание.

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