Ученые сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине. Графики

Ученые Института проблем рынка и экономико-экологических исследований (ИПРЭЭИ) Национальной академии наук Украины сделали прогноз развития эпидемии коронавируса на период 16-29 ноября.

Как сообщается на сайте НАН Украины, развитие эпидемии COVID-19 на прошлой неделе, в отличие от предыдущей, не характеризовалось аномальными выбросами значений основных показателей, но сохранило в целом существующие негативные тенденции (чтобы посмотреть графики, доскролльте до конца страницы).

Прогноз на текущую неделю предполагает "продолжение медленного снижения коэффициента распространения инфекции, который, тем не менее, все еще производит значительные в абсолютном измерении суточные приросты инфицированных и рост среднего абсолютного прироста инфицированных".

В частности, ученые прогнозируют, что по состоянию на 29 ноября общее количество больных коронавирусом в Украине составит от 720 до 737 тысяч, а количество умерших – от 12 174 до 12 797.

В то же время вылечиться к этой дате должны от 324 110 до 386 601 украинца.

Консенсус-прогноз по суточному приросту инфицированных указывает, что в начале декабря следует ожидать более 20 тысяч случаев в сутки.

Все частичные и обобщенные прогнозы предусматривают сохранение на следующую неделю и более отдаленную перспективу негативных тенденций развития эпидемии COVID-19 в Украине.

Фактические и прогнозные траектории основных накопительных показателей эпидемии COVID-19 в Украине nas.gov.ua

Фактические и прогнозные траектории основных суточных показателей эпидемии COVID-19 в Украине nas.gov.ua

Фактические и прогнозные траектории основных синтетических показателей эпидемии COVID-19 в Украине nas.gov.ua

28-дневные передпрогнозный и прогнозный периоды nas.gov.ua

Прогнозы общего количества инфицированных nas.gov.ua

Прогнозы общего количества умерших nas.gov.ua

Прогнозы общего количество вылеченных nas.gov.ua

Прогнозы общего количества тех, кто болеет nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основных накопительных показателей эпидемии COVID-19 в Украине (на 4-недельный прогнозный период) nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основных суточных показателей эпидемии COVID-19 в Украине (на 4-недельный прогнозный период) nas.gov.ua

Консенсус-прогноз основных синтетических показателей эпидемии COVID-19 в Украине (на 4-недельный прогнозный период) nas.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 16 ноября подтвержден 545 689 случаев коронавируса. Из них 9832 было обнаружено за предыдущие сутки.