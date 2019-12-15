Ученые сделали неожиданное открытие о продолжительности жизни

Австралийские ученые выяснили, что естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет.

Такие данные удалось получить проанализировав совокупные геномы разных организмов. Об этом сообщает News.ru.

"Наш метод основан на анализе ДНК. Если последовательность генома биологического вида уже известна, то мы можем установить продолжительность его жизни. До сегодняшнего дня было довольно сложно узнать это значение для диких животных, особенно долгожителей. Например, для морских млекопитающих и рыб", – рассказал доктор Бенджамин Мэйн.

Ученые отмечают, что продолжительность жизни человека увеличилась за счёт развития медицины, комфорта и изменения образа жизни.

Продолжительность жизни АСтв

Исследователи проанализировали геномы более 260 позвоночных млекопитающих и пришли к выводу, что продолжительность жизни шерстистого мамонта и прямобивневого лесного слона соответствует сроку жизни африканского слона — около 60 лет. Продолжительность жизни представителя подвида Абингдонская слоновая черепаха −120 лет. Этот вид считается вымершим, после смерти последнего представителя.

Кроме того, исследователи обнаружили, что гренландский кит живёт дольше, чем предполагалось ранее — срок его жизни составляет 268 лет, это на 60 лет больше, чем учёные предполагали ранее.

Исследователи считают, что это открытие поможет в дальнейшей работе по сохранению и безопасности диких животных, живущих в естественной среде обитания.

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