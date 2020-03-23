Исследование английского Саутгемптонского университета показало, что если бы Китай ввел карантин на три недели раньше, то количество заболеваний COVID-19 сократилось бы на 95%.

Результаты исследование опубликовали The Guardian. Кроме этого факта, там говорится, что множество жизней спасла бы даже неделя - если бы жесткие меры приняли семью днями ранее, то заболело бы на 66% меньше людей.

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус считает, что результаты исследования внушают оптимизм - эпидемию скорее всего можно контролировать.

Китай мог бы сократить количество заболеваний на 95%

Сейчас ученые рассматривают несколько сценариев развития событий. В одном из них снятие ограничений на поездки может вызвать вторую волну инфекций, если частота контактов не будет оставаться низкой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ВОЗ заявила, что пандемия ускорилось, а количество зараженных превысило 300 тысяч человек.

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