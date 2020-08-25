Ученые разработали новый тест на коронавирус: он более простой, дешевый и быстрый

Ученые разработали новый тест на COVID-19, который требует до 75% меньше затрат, а также экономит до двух часов времени медиков.

Новый метод тестирования SalivaDirect предполагает исследование слюны предполагаемого инфицированного, которую всего лишь необходимо доставить в лабораторию в любом стерильном контейнере. Тест разработали ученые из Йельского университета США, пишет Yale Medicine.

Отмечается, что чиновники здравоохранения называли разработку нового теста "переломным моментом", поскольку он более дешевый, простой и быстрый.

Разрешение на экстренное использование SalivaDirect предоставило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Такое разрешение дается только во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Оно основано на том, что потенциальные выгоды перевешивают любые потенциальные риски.

Ученые рассказали, что для теста не нужно использовать специализированные реагенты, которых иногда не хватало в лабораториях. Чтобы обнаружить вирус, лаборанты полагаются на ферменты, а также на технологию ПЦР, которая в настоящее время используется в других тестах на COVID-19.

Доцент Йельской школы общественного здравоохранения, один из руководителей исследования Натан Грубо подчеркнул, что они разработали тест таким образом, чтобы ферменты и другие химические вещества, необходимые для его обработки, стоили всего пару долларов.

"Мы ожидаем, что лаборатории будут брать всего от 10 до 20 долларов за образец", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19 на людях.