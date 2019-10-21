Ученые разгадали тайну зловещего сияния в небе

Японские исследователи разгадали тысячелетнюю тайну зловещего сияния в небе. Они пришли к выводу, что 2600 лет назад на Земле произошла мощная геомагнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью.

Точную дату этого явления удалось определить благодаря историческим источникам, в которых описаны странные красные облака над Месопотамией. Об этом сообщает издание Science Alert.

Чтобы узнать о возможном пике солнечной активности в середине VII века до нашей эры, ученые обратились к изучению предыдущих исследований. Они проанализировали изотопы углерода в годичных кольцах деревьев и следы радиоактивных частиц во льдах Гренландии.

При этом для определения более точного времени геомагнитной бури, стали изучать записи астрологов Ассирии и Вавилона. В частности, упоминания о необычных небесных явлениях, считающиеся дурными предзнаменованиями, сбереглись в виде глиняных табличек. На таких в древние времена люди иногда отмечали даты своих наблюдений.

Зловещее сияние в небе sciencealert.com

Ученные смогли перевести клинописи, датированные VII и VIII веками, в которых нашли три упоминания о загадочных явлениях: красные — свечение, небо и облака. Именно они и могут считаться интенсивным полярным сиянием.

Отмечается, что таблички были подписаны именами авторов — Иссар-Шуму-Арешем (Issār-šumu-ēreš), Набу-Аше-Эрибой (Nabû-aḫḫē-erıba) или Закиру (Zākiru) — и относились к историческому периоду 679-655 годы до нашей эры.

"Это совпадает с результатами датировки годичных колец, содержащих повышенные концентрации изотопа углерода-14", — констатировали исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские ученые разгадали тайну необычного природного явления — дуг, которые все чаще видны в небе. "Фиолетовые мосты" над Арктикой, известные на Западе как STEVE, появляются из-за столкновений потоков ионов в верхних слоях атмосферы, а не со вспышками на Солнце.

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