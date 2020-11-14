Ученые разгадали одну из загадок происхождения жизни на Земле

Ученые Университетского колледжа Лондона (Великобритания) сделали вывод о том, что важную роль в происхождении жизни на Земле сыграло образование аминокислоты цистеина.

Это открыло возможность для последующего синтеза важных ферментов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science. Те, в свою очередь, выступили катализаторами появления первых живых организмов на нашей планете.

Исследователи сумели синтезировать цистеин из цианистого водорода и сероводорода – веществ, которых на ранней Земле было очень много. Способ формирования аминокислоты очень напоминает метаболический путь в современных организмах, что дало ученым возможность предположить их историческую связь.

Остатки цистеина в воде при нейтральном pH запускают синтез пептидов через объединение коротких пептидных фрагментов. При этом образовавшиеся белковые молекулы являются достаточно длинными, чтобы сворачиваться и образовывать подобие ферментов.

Как цистеин мог образоваться в ходе предбиологической эволюции, до сих пор было неизвестно. Однако ученые знают, что эта аминокислота стала участвовать в формировании генетического кода не сразу, а встроилась в метаболизм позднее.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые NASA впервые получили 2-дезоксирибозу – сахар, который составляет основу ДНК, – в космических условиях, воссозданных в лаборатории. Это свидетельствует о том, что органические молекулы, необходимые для существования жизни, имеют космическое происхождение.