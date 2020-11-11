Обнаружен гормон, который может помочь в лечении COVID-19

Специалисты Кливлендской клиники заявили, что мелатонин – гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования и используемый в качестве безрецептурного снотворного – может быть рассмотрен как средство против коронавируса.

Об этом сообщил сайт Medical Xpress. Вывод о том, что данный гормон является "многообещающим кандидатом", сделала новая платформа искусственного интеллекта, разработанная исследователями Lerner Research Institute для выявления возможных лекарств от COVID-19.

Анализ данных пациентов из реестра COVID-19 Кливлендской клиники также показал, что использование мелатонина было связано с почти 30%-ным снижением вероятности положительного результата теста на SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19 – после поправки на возраст, расу, анамнез курения и различные сопутствующие заболевания.

"Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом", – уточнил доктор философии, ведущий автор исследования Фейксионг Ченг.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые разрешило фармкомпании Eli Lilly использовать препарат на основе антител для лечения коронавирусной инфекции в легкой форме у взрослых и детей.