Ученые рассказали, сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19

У переболевших и наверняка у вакцинированных от коронавирусной болезни может выработаться долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2.

Такой вывод содержится в исследовании иммунологов Университета Монаша в Австралии, результаты которого опубликованы в журнале Science Immunology. Он может сохраняться до восьми месяцев, считают ученые.

По их утверждению, соответствующие антитела могут защищать человека от заболевания COVID-19 даже дольше – на момент публикации исследования еще продолжались.

Ученые пояснили принцип действия защитных механизмов так: В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2. Когда вирус вновь появляется в организме человека, уже после болезни или вакцинации, указанные клетки оперативно запускают иммунный ответ. В результате быстро вырабатываются нейтрализующие вирус антитела.

Исследования велись на 25 переболевших коронавирусной инфекцией. У них взяли 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после появления первых симптомов заболевания. Количество антител ожидаемо снизилось спустя три недели после первых проявлений болезни, однако В-лимфоциты памяти стабильно присутствовали у всех в течение восьми месяцев, говорится в сообщении.

По мнению ученых, все это доказывает, что вакцины против нового коронавируса будут работать в течение длительного периода. Ранее некоторые исследователи высказывали опасение, что защитный эффект от них может длиться всего 2–3 месяца.

Выработка в человеческом организме системной иммунной памяти может предотвратить тяжелый системный COVID-19, а возможное повторное инфицирование может ограничиться легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей, считают исследователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, по словам гендиректора немецкой биотехнологической компании BioNTech Угура Шахина, разработанная вместе с Pfizer вакцина может быть эффективной против нового варианта коронавируса, обнаруженного в Британии.

Исследования в данном направлении еще ведутся. Известно, что белки британского варианта на 99% идентичны белкам преобладающих штаммов – это и послужило основой для уверенности в том, что вакцина будет эффективной.